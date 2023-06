65-letnia Teresa Werner zachwyca imponującą figurą. Gwiazda disco polo zdradziła swój sposób na wieczną młodość (FOTO)

Gwiazda disco polo przekonywała, że wystarczy zaufać samej sobie , by... wyglądać świetnie. Kilka lat temu w wywiadzie dla Interii przyznała także, że sekretem jej urody są przede wszystkim dobre geny .

Nie korzystam z żadnych usług wizażystów czy stylistów. Jeżeli chodzi o kreacje, to zawsze wybieram to, w czym czuję się najlepiej. Jest mi niezmiernie miło, że jestem postrzegana jako ikona stylu i elegancji. Doceniam to, że stałam się inspiracją dla innych kobiet. Uważam, że zawsze warto podkreślić urodę poprzez odpowiedni makijaż, uczesanie włosów, wybór kreacji i biżuterii, a kończąc na uwodzicielskim zapachu, który jest niebywale ważnym elementem zamknięcia wizerunku.