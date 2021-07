Ile zarabiają gwiazdy disco polo? Na wesele raczej ich nie wynajmiesz... (ZDJĘCIA)

gosc 10 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

zeby oni u mnie zagrali na weselu to oni by musieli mi zaplacic za to ze daje im pograc , tandety nie slucham , moja muzyka to najwyzsza polka swiatowa a nie badziewie spod strzechy, to dobre jest dla PISowskich sluchaczy.