66-letni Dolph Lundgren zabrał 27-letnią żonę i 23-letnią córkę na wspólne wakacje. Fajna z nich rodzinka? (ZDJĘCIA)

Antonio 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ich sprawa .Jej jak pasuje starszy chłop a jemu jak się czuje spełniony jako facet przy młodej lasce. A na forum jak zawsze trochę jadu: że dla kasy,że go zdradzi itp. Nikt nie wie co się zdarzy w przyszłości ,.....może to on ją zdradzi Ale jest jakaś moda wśród celebrytów na dużo młodsze partnerki ale i panie często maja dużo młodszych partnerów