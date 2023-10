69-letni Bruce Willis, który walczy z demencją, zauważony podczas jazdy samochodem po Los Angeles (ZDJĘCIA)

Aaa 38 min. temu zgłoś do moderacji 16 1 Odpowiedz

Żona powinna już zamilknąć bo tylko napędza niezdrowe zainteresowanie. Jak u Schumachera, to są sprawy rodzinne, wbrew temu co się niektórym wydaje, żadne tam "fani mają prawo wiedzieć"! Nikt nie ma prawa się wtrącać. I te hieny z aparatami to też nic tylko lać po mordach. Dajmy choremu człowiekowi spokój w tych ostatnich latach. On i tak coraz mniej rozumie z tego co się dzieje