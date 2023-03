Bruce Willis nie rozpoznaje własnej matki?! "BYWA AGRESYWNY, nie da się z nim prowadzić normalnej rozmowy"

Rodzina Bruce'a Willisa ujawnia, na co choruje aktor

Od czasu diagnozy afazji u Bruce'a wiosną 2022 roku, jego stan postępował i teraz poznałyśmy bardziej szczegółową diagnozę: demencję czołowo-skroniową (znaną jako FTD). Niestety, wyzwania związane z komunikacją są tylko jednym z objawów choroby, z którą zmaga się Bruce. Chociaż jest to bolesne, to czujemy ulgę, że w końcu poznałyśmy jasną diagnozę - zakomunikowały kobiety wspierające gwiazdora, wyrażając nadzieję na to, że choć obecnie schorzenie nie jest uleczalne, wkrótce się to zmieni.