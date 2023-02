Rodzina przekazała smutne wieści o stanie zdrowia Bruce'a Willisa. Wiemy, z czym się zmaga: "Jego stan postępuje"

W 2022 roku Bruce Willis ogłosił, że przechodzi na emeryturę i wycofuje się z życia publicznego. 67-letni aktor podjął tak drastyczną decyzję po lekarskiej diagnozie, która wskazywała na afazję. O zmaganiach z chorobą, co jakiś czas informują jego bliscy, którzy nie ukrywają, że martwią się o jego zdrowie.

Rodzina przekazała smutne wieści o zdrowiu Bruce'a Willisa. Poznali diagnozę

Bruce przechodzi przez bardzo, bardzo trudny okres, dlatego przebywa w odosobnieniu. Niemożność porozmawiania z nim mnie dosłownie wykańcza. To strasznie smutne - ujawnił.

Teraz na temat stanu Bruce'a wypowiedziała się jego rodzina we wspólnym oświadczeniu. Okazuje się, że u aktora zdiagnozowano demencję czołowo-skroniową . Osoby cierpiące na to schorzenie mają problemy z pamięcią, a z czasem mogą wystąpić też problemy z odruchami, zmiana osobowości czy zachowania kompulsywne.

Bliscy Bruce'a Willisa wydali oświadczenie. "Jego stan postępuje"

Rodzina aktora, w tym jego żona Emma, eksżona Demi i pięć córek, przekazała wieści o stanie zdrowia Bruce'a poprzez stronę The Association for Frontotemporal Degeneration. Po podziękowaniu za wsparcie ze strony fanów przeszły do rzeczy i ujawniły, jak teraz wygląda jego stan zdrowia.