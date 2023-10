70-latek poślubił młodszą o 42 lata Filipinkę. Teraz walczą z ogromną krytyką

Ehhhh 🥲😁 17 min. temu zgłoś do moderacji 8 15 Odpowiedz

Niestety społeczeństwu nie dogodzisz. Mieszkam w USA mam obywatelstwo, prace. I dzieli mnie i mojego partnera 47 lat różnicy. Komentarze i te spojrzenia zawsze skierowane na mnie. Bo jestem młodsza, a on jest ustawiony i ludzie się nie odezwa. To tez nie jest łatwe dla młodej kobiety. Ja mam 31 lat on 75. Nie wyglada jak ten Pan tutaj, jest wysportowany, wysoki, szeroki w barach, zawsze ćwiczył, skończył prestiżowe studia prawnicze Princeton. Ludzie czasami oceniają a nie wiedza co taka młoda kobieta przeszła w poprzednim związku, może była bita ? Albo walczyła w szpitalu o życie po pobiciu przez psychopatycznego męża. Ja staram się nie oceniać i żyć własnym życiem. Bo nikt za nas życia nie przeżyje, a z doświadczenia wiem, ze ludzie uwielbiają doradzać - zrób to i tamto. Ale jak przyjdzie co do czego to Ty zostajesz z ręka w przysłowiowym nocniku.