Najsłynniejsze bliźniaki syjamskie żyją razem już od 61 lat. Ich przypadłość ich nie ogranicza: "Dziewictwo straciłam w wieku 23 lat"

Bliźnięta połączone głowami urodziły się w 1961 r. Lekarze nie dawali i im zbyt dużych szans na przeżycie, jednak stało się inaczej. Do 24. roku życia oboje mieszkali w ośrodku opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Chciano, by zostali tam do końca życia. Bliźnięta musiały stoczyć batalię o prawo do samodzielnego decydowania o swoim losie.