Poznajcie najbardziej wytatuowanych SENIORÓW na świecie. Ponad 90 procent ich ciał pokrywają tatuaże (ZDJĘCIA)

74-letnia Charlotte Guttenberg i 81-letni Charles Helmke to najbardziej wytatuowani seniorzy na świecie. Kobieta do tej pory wytatuowała ponad 98 procent swojego ciała, a mężczyzna - 97 procent. W programie "Beyond the Record" opowiedzieli, jak zaczęła się ich przygoda miłosna i pasja do tatuaży.