Amber Luke wytatuowała sobie 98 procent powierzchni ciała! Tak wyglądała przed TRANSFORMACJĄ (ZDJĘCIA)

Amber Luke to 27-letnia celebrytka z Australii, która popularność zdobyła głównie za sprawą tatuaży, które pokrywają niemalże jej całe ciało. Dziewczyna wytatuowała sobie 98 procent powierzchni ciała, włączając w to oczy. Luke na tatuaże wydała już ponad 250 tysięcy dolarów, ale to niejedyne transformacje ciała, którym się poddała. "Kobieta smok" zafundowała sobie również rozszczepienie języka polegające na rozcięciu go wzdłuż środkowej linii, powiększanie piersi i pośladków, a także wytatuowanie gałek ocznych.