Oto NIEUDANE tatuaże celebrytów. Który najgorszy? (ZDJĘCIA)

Szanowna patolko z redakcji, Wlasnie zlamaliscie człowieka, czy jak na to patrzycie czujecie satysfakcję, radość? W czasach, jak tyle ludzi boryka się z problemami psychicznymi, wy z pełną świadomością fundujecie niewinnej kobiecie taki hejt? każdy człowiek ma jakieś granice, nigdy nie wiemy, w ktorym momencie on pęknie, i jakie będą tego konsekwencje. Dlatego proste i zasadnicze pytanie, co chcieliscie tym osiągnąć? Jaki byl wasz cel? Moze samobójstwo? Serio ludzie chcecie żyć w takim bagnie i na to przyzwalac? Jest w nas az tyle zla? Rzygać sie chce. Karma do was wroci, prędzej czy pozniej wroci, trzymam za to kciuki