Anna Wendzikowska pojechała do Gwatemali i... zrobiła sobie TATUAŻ! Oryginalna pamiątka? (FOTO)

Anna Wendzikowska to bez wątpienia wielka miłośniczka mediów społecznościowych oraz podróżowania. Trudno stwierdzić, co kocha bardziej: odkrywanie kolejnych zakątków świata czy jednak lajki na Instagramie, na którym dokumentuje każdy wyjazd. Żeby było zabawniej, na zdjęcia z tych egzotycznych wypraw i tak nakłada filtry, więc wszystkie wyglądają bardzo podobnie. Ania chyba tego nie widzi i z uporem maniaka chwali się, że w tym roku zdążyła odwiedzić już Malediwy, Karaiby, Kostarykę, Oman, Włochy, Grecję oraz Hiszpanię.

Choć ostatnia wyprawa Anny Wendzikowskiej zakończyła się zaledwie kilka tygodni temu, to prezenterka nie mogła wysiedzieć w domu i znów wybrała się w samotną podróż, tym razem do Gwatemali. Ania postanowiła zatrzymać się w sanktuarium, gdzie bez ograniczeń może medytować, uprawiać jogę i w spokoju pracować nad... własną książką . Mamy nadzieję, że wyjdzie lepiej niż poprzednia, "PytAnia o Hollywood".

Przygoda czeka... Wczoraj wylądowałam w Gwatemali, dzisiaj z samego rana ruszyłam do Yoga Forrest, gdzie spędzę tydzień, może dłużej na medytacji, praktyce jogi, oddechu, terapii dźwiękiem itp. Mam też zamiar skończyć książkę. To była długa podróż, ale samotne wyprawy to jednak coś, czego nie da się z niczym porównać. Chwilo, trwaj! - napisała na Instagramie.