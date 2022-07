Anna Wendzikowska medytuje w gwatemalskim lesie z telefonem w dłoni. "Nic nie robię, prawie z nikim nie rozmawiam"

Anna Wendzikowska wciąż niestrudzenie pracuje na to, by nikt nie odebrał jej miana najbardziej zapalonej podróżniczki polskiego show biznesu. Celebrytka konsekwentnie odkrywa coraz to nowe zakątki globu. Każdą z wypraw starannie relacjonuje zaś na Instagramie. Niedawno Ania niespodziewanie ogłosiła przerwę od mediów społecznościowych - wyznając, że potrzebuje czasu, by odnaleźć "spokój i harmonię". Już po dziesięciu dniach celebrytka triumfalnie wznowiła aktywność w ulubionym medium, dzieląc się relacjami z podróży do Jordanii.