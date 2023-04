70-letni Mickey Rourke snuje się po Beverly Hills w założonej na gołe ciało bluzie i brudnej czapce (ZDJĘCIA)

Mickey Rourke lata świetności z pewnością ma już za sobą. Aktor co prawda wciąż grywa w filmach, nie odbijają się one w mediach zbyt szerokim echem. Niegdysiejszy bożyszcze kobiet stroni także od brylowania na branżowych eventach. Jedyną okazją, by go zobaczyć, są w związku z tym kalifornijskie ulice, na których raz na jakiś czas "przyłapują" go tamtejsi paparazzi.