Styrany życiem Mickey Rourke w kowbojskim kapeluszu raczy się nikotynowym dymem na ulicy Beverly Hills (ZDJĘCIA)

Mickey Rourke przed laty należał do czołowych gwiazd show biznesu, a jego kariera dobrze rozwijała się zarówno na ringu, jak i w aktorstwie. Dziś niestety gwiazdor jest cieniem samego siebie sprzed kilkudziesięciu lat, a uzależnienie od środków odurzających i operacji plastycznych mocno odbiło się na jego ciele.

Choć Mickey Rourke od lat utrzymuje, że żyje w abstynencji od nielegalnych substancji i alkoholu, to jego fani mają niestety co do tego pewne wątpliwości. Na stabilność w jego życiu nie wskazuje też dość ekscentryczny styl ubierania, który uchował się jeszcze z czasów, gdy używki były jego głównym hobby. Z tego powodu media coraz częściej martwią się o jego samopoczucie.