70-letni Zygmunt Chajzer umówił się z kolegami na grę w siatkówkę. Prezenter niezmiennie IMPONUJE formą (ZDJĘCIA)

Super kondycja jak na te lata. Zasłużył przez tyle lat w TV żeby odpocząć. Można nie lubić jego programów rozrywkowych, że kiczowate itd. ale kiedyś to był TOP. Do dziś mógłby być przykładem dla innych, młodszych redaktorów jak należy się wysławiać, może opowiedziałby niektórym co to jest składnia, dykcja i profesjonalizm.