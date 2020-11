71-letnia Vera Wang eksponuje ciało nastolatki (FOTO)

Przyglądając się hollywoodzkim gwiazdom, można odnieść wrażenie, że tamtejszych prominentów obowiązują inne "prawa natury" niż resztę świata . Oprócz dobrych genów w "zatrzymaniu czasu" pomagają celebrytom utalentowani chirurdzy, którzy do perfekcji opanowali sztukę zwalniania procesu starzenia, nadając swoim klientom wyjątkowo młodzieńczego wyglądu. Kolejną gwiazdą po Jennifer Lopez , której aparycja mimo upływu lat pozostaje niezmieniona, jest Vera Wang . Gdy w maju świat obiegły zdjęcia projektantki mody ślubnej w bikini, wszyscy przecierali oczy ze zdumienia, że Wang jest już po siedemdziesiątce.

Jak się później okazało, sposób Very na utrzymanie szczupłej sylwetki i prezentowanie się na przynajmniej 30 lat mniej jest dość prosty. Gwiazda wyznała, że "nie przepada zbytnio za ćwiczeniami", a jej słodki sekret to "praca, sen, koktajl z wódką i niewiele słońca". Z pewnością nie bez znaczenia jest jednak fakt, że przed zostaniem wyrocznią mody Wang brała udział w Mistrzostwach USA w łyżwiarstwie figurowym w 1968 r. Poza tym jej willę regularnie odwiedza trener personalny i pomaga jej zmotywować się do aktywności fizycznej.