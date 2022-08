72-letni Richard Gere bryluje na czerwonym dywanie z młodszą o 33 lata ukochaną (ZDJĘCIA)

Grzywacz 29 min. temu zgłoś do moderacji 129 13 Odpowiedz

Dlaczego służby chemiczne nie badają Odry? Co trzeba zrobić, aby błyskawicznie znaleźć przyczyny kataklizmu na Odrze oraz sprawców, którzy do tego doprowadzili ? Odp.: wystarczy powołać komisję śledczą, ale bez posłów PiS. Opozycja wszystko ustali i to natychmiast, natomiast PiS będzie wszystko tuszował, a faktyczne przyczyny i dane osobowe faktycznych sprawców będą utajnione. Ten milion zł. nagrody to zwykła ściema, dla odwrócenia uwagi, bo PiS chce ustalić, co ludzie wiedzą. 🤣To jest taka sama sytuacja, co z handlarzem bronią, bo wtenczas każdy z PiS o wszystkim wiedział, natomiast służby udawały, że ... o niczym nie wiedzą, a to po to, aby gościa skremowali, bez jego identyfikacji, czyli bez wykazania tego, że to był ktoś inny. Z badaniem wątku śniętych ryb na Odrze czekali, aby ryby odpłynęły, niczego nie badano, niczego nie weryfikowano, oficjalnie, a to po to, aby nie udało się wskazać sprawcy ... sprawcy pochodzącego z PiS. PiS to nie tylko program "koryto +", "rodzina na swoim +", bo także program "specjalna ochrona +". Precz z patologiami. Precz z PiS. ✔️/ Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa (szkoda, że nie Anna Putin 🤣) jest w PiS-rządzie. Jej mąż jest wiceprezesem Wód Polskich. W ilu państwowych Radach Nadzorczych są ich dzieci, ciocie, wujkowie, babcie, dziadkowie, kuzyni oraz znajomi? Czy za ostatnie 7 lat rządów PiS ta „rodzinka PiS-Misiewiczów”, ta niekompetentna rodzinka, kosztowała Nas już kilkadziesiąt milionów zł.? Czy chociaż parkingowy w Polsce jest spoza puli PiS ? 🤣 Precz z patologicznymi rodzinkami i tłustymi kotami PiS. Jeśli badania na Odrze przeprowadza jakiś krewny z PiS, to musimy poczekać na wyniki testów z Niemiec, bo oni nie wykryją nawet słonia w składzie porcelany. / W wyniku niekompetencji PiS mieliśmy ponad 200.000 ponadnormatywnych zgonów w czasie walki z COVID-19, najwięcej na świecie. Teraz mamy zatrutą Odrę i najwięcej na świecie śniętych ryb. Kto normalny głosuje na PiS ? PiS to zgony na ogromną skalę oraz program "koryto +" dla swoich. Pomimo katastrofy ekologicznej Wojewoda Dolnośląski, minister klimatu i środowiska Anna Moskwa są na urlopie, bo ... im się należało. 🤣Posłowie PiS są na 6-tygodniowym urlopie, bo ... im się należy, 🤣choć mamy ogromną inflację, mega drożyznę, nie mamy węgla itd., a ludzie zastanawiają się co wykupić ... leki dla dzieci, jedzenie, przybory szkolne ..., bo zabraknie im na czynsz lub na opał, gdy wszystkie meble popalą. 😒 Precz z PiS. / Handlarz broni nie żyje, choć żyje, ale zdymisjonowali szefa Agencji Wywiadu. Mamy zatrutą Odrę, ale zdymisjonowali Prezesa Wód Polskich i GIOŚ. Co ma się wydarzyć, aby zdymisjonowali Morawieckiego ? Odp.: NIC nie musi się wydarzyć, ale Kaczyński nie ma marionetki gotowej na jego miejsce. 🤣/ Służby od dawna wiedziały o podtruciu rzeki, a że chodziło o kogoś z PiS, to tuszowali sprawę, nie spodziewając się tego, że to będzie kataklizm. PiS nie daje żyć ludziom.