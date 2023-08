73-letnia Caitlyn Jenner BEZ MAKIJAŻU i w sportowej stylizacji zmierza do auta. Poznalibyście ją na ulicy? (ZDJĘCIA)

Marl 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ciekawe czy jest szczęśliwy/a... Niby ma synów i córki, wydawać by sie mogło ze tolerancyjne, ale to jednak trauma dla dzieci bo tata to przeciez zwykle archetyp faceta i męskości. Mimo doroslego wieku, zburzenie poczucia pewnosci i bezpieczenstwa. Mimo ze publicznie dzieci zapewniają że kochają i jest wszystko super, to jestem pewna że te dzieci się odsunęły gdyz jest to dla nich trudne. Mysle ze Jenner jest bardzo samotnym człowiekiem - stad ciekawe czy jest szczęśliwy na stare lata