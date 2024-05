74-letnia Vera Wang pręży się nad basenem w białym kostiumie kąpielowym. Poznała sekret wiecznej młodości? (ZDJĘCIA)

hgrjrjrj 40 min. temu zgłoś do moderacji 23 0 Odpowiedz

Kurcze zastanawiam się co taka osoba chce udowodnić czy pokazać innym? Przecież młodość nie jest dana nikomu na zawsze, a starość przyjdzie prędzej czy później, tyle że w obecnych czasach szczęście będzie miał ten, kto jej dożyje! Dlatego zamiast cieszyć się zdrowiem w tym wieku, priorytetem jest szukanie atencji wśród no właśnie kogo? Panów, pań, młodzieży? Bo niby kto ma być odbiorcą tychże zdjęć? Oszukiwanie "głupich" poprzez photoshop, że można wyglądać jak nastolatka w wieku 70-80 lat i że naprawdę da się?! Jedyne co znajduję na usprawiedliwienie tego typu zachowań to to, że starzy ludzie na starość dziecinnieją, oczywiście nie wszyscy ale niektórych dopada taka przypadłość poprzez, którą próbują zwrócić na siebie uwagę.