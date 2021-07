75-letnia Cher korzysta z życia na wakacjach we Włoszech (ZDJĘCIA)

fdghfdgh 11 min. temu zgłoś do moderacji 1 4 Odpowiedz

nie wiem kim jest ten bladolicy wysoki młodzian z długimi piórami, ale jesli to jej boy-toy czy tak znaczy "chłopak", to wszelkie teksty w stylu "prawdziwa miłosć" czy "jestesmy sobie pisani"....sorry, ale do mnie nie przemawiaja... a moze to po prostu syn kolezanki a zdjecie tak niefortunne że można by ich było posadzić o cos innego.