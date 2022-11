76-letnia Cher romansuje z MŁODSZYM o 40 lat producentem? (ZDJĘCIA)

Cher podgrzała atmosferę, gdy do sieci trafiły fotki, jak opuszcza restaurację w towarzystwie Alexandra. Para (?) zaprezentowała się w pasujących do siebie stylizacjach - stawiając na czerń. Piosenkarka miała na sobie ażurowym gorset Alaia, za który trzeba zapłacić około 1550 funtów (prawie 8500 złotych). Do fikuśnej góry dobrała czarne spodnie i błyszczące botki na obcasie. Całość dopełniał długi czarny płaszcz. Alexander zaś wystroił się w skórzaną koszulę i połyskujące spodnie, które również dopełnił elegancki płaszcz, pasujący do okrycia Cher.