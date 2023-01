76-letnia Dolly Parton zachwyca w skórzanym kombinezonie na imprezie sylwestrowej Miley Cyrus (ZDJĘCIA)

W sylwestrowy wieczór Dolly Parton poprowadziła u boku swojej chrześnicy Miley Cyrus wyjątkowy koncert. Wydarzenie emitowane przez telewizję NBC zupełnie nie przypominało pompatycznych imprez, które organizują co roku polskie stacje. Mimo to, przyciągnęło uwagę milionów widzów, a ikoniczny duet prowadzących jest szeroko komentowany w mediach społecznościowych. Wśród zaproszonych przez Miley i Dolly gości muzycznych znalazły się m.in. Paris Hilton, Sia oraz raperka Latto .

Mimo imponującego składu koncertu, to Miley i Dolly błyszczały tego wieczoru najjaśniej. Artystki wykonały w duecie swoje największe przeboje takie, jak Wrecking Ball, Jolene czy I Will Always Love You. W repertuarze znalazł się także cover piosenki I Love Rock'n'Roll. Podczas tego występu Cyrus i Parton zaprezentowały się w drapieżnych, dopasowanych do siebie kreacjach. Miley miała na sobie czarną mini z elementami w panterkę, a Dolly przyodziała kombinezon w podobnym stylu. 76-latka wyglądała w nim zachwycająco i kolejny raz udowodniła, że jest w znakomitej formie.