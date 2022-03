79-letni Paul McCartney i jego 62-letnia żona Nancy Shevell taplają się w Morzu Karaibskim (ZDJĘCIA)

Letmeundersta... 28 min. temu zgłoś do moderacji 4 9 Odpowiedz

Właściwie dlaczego ludzie wchodzą do morza, już kilka razy nachodziła mnie taka myśl jak oglądałam zdjęcia ludzi, zwłaszcza milionerów, którzy „taplają się w wodzie”. Ani to popływać, bo fale, troche sie ochłodzi i to tyle? Człowieki są dziwne