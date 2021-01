Beztroski Paul McCartney pluska się z o 17 lat młodszą małżonką w morskich falach. Wygląda na 78 lat? (ZDJĘCIA)

Choć Paul McCartney należy do grona najbogatszych Brytyjczyków (jego majątek szacuje się na 1,2 miliarda dolarów), członek kultowego zespołu The Beatles wciąż nie zwalnia tempa i mimo dojrzałego wieku nadal oddaje się swojej największej pasji - muzyce. 11 grudnia ukazał się jego 18. solowy album, który doczekał się 1. miejsca na brytyjskiej liście przebojów (ostatni raz legendzie rocka udało się to w 1989 roku).