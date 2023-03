79-letni Robert De Niro wychodzi z restauracji z ciężarną (?) partnerką! To byłoby jego SIÓDME dziecko (ZDJĘCIA)

Roberta De Niro z pewnością nie trzeba nikomu przedstawiać. Jest on jednym z najbardziej cenionych aktorów Hollywood i ma na swoim koncie wybitne role w wielu nagradzanych produkcjach.

Ostatnio Roberta i jego nową, młodszą o co najmniej kilka dekad, ukochaną paparazzi "przyłapali" podczas wyjścia do jednej z włoskich restauracji w Santa Monica. Sfotografowano ich, gdy wieczorową porą opuszczali luksusowy lokal "Giorgio Baldi". Największym zaskoczeniem jest jednak to, jak podpisano zrobione Robertowi i Tiffany zdjęcia. Według zagranicznych mediów partnerka gwiazdora jest w ciąży! Jak na razie jednak nie pojawiła się żadna oficjalna informacja w sprawie.