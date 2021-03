Sandra Kubicka o życiu w Miami: "Piłam z byłą żoną syna Roberta De Niro. Nie chcę się tym chwalić"

😂😂😂 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Eee to bardzo słabo. Ja to co weekend imprezuje z Lady Gagą, Beyonce i Madonną, bo tak się przyjaźnimy. A Brad Pitt nie jest z Angeliną, bo wolał mnie, ale dałam mu kosza, przez to, że jest za stary i za biedny jak na mnie, bardziej jednak wolę Biebera, da się z nim pogadać i jest młody, Selena nie mogła pogodzić się z tym, że nie jest tą jedyną, nawet jakieś piosenki przez to nagrywała, no ale trudno, jak z nią rozmawiam to niby nie jest na mnie zła. Hailey za to nie widzi żadnego problemu z tym, że uwielbiamy się z jej mężem, więc nie zwracam nawet na nią uwagi.