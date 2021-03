Sandra Kubicka zagrała w FILMIE Z KAROLAKIEM! "Pierwszy raz na dużym ekranie"

MamaWojtusia 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Droga redakcjo, jestem matką kilkuletniego Wojtusia który ma problemy z pęcherzem. Ostatnio, gdy lecieliśmy na wakacje all inclusive do Egiptu, uniemożliwiono mi wejście do toalety gdyż byla okupowana przez kopulującą pare (?) lub więcej osób. Jestem oburzona wywiadami Sandry która promuje takie zachowania. Już lepiej, żeby robiła to na autostradzie chociaż tam takie zachowania są zadrapaniem dla ruchu drogowego.