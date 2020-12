Sandra Kubicka martwi się, że NIE ZDĄŻY zajść w ciążę: "Nie mam nikogo, kto mógłby być potencjalnym ojcem"

Daję sobie jeszcze rok. Jest opcja sztucznego zapłodnienia. Jest to plan B. Nie jest to dozwolone w naszym kraju, ale jest to dozwolone w innych krajach. Mam koleżanki, które to już zrobiły, były w podobnej sytuacji jak ja i są bardzo szczęśliwe. To nie jest jakiś wyrok. Jeżeli nie możesz naturalnie mieć dziecka, a jest to twoim marzeniem, to próbuj - mówi.