79-letnia Urszula Dudziak opisuje swoje ŻYCIE EROTYCZNE: "Kochajmy się, póki możemy się ruszać"

Bambina 31 min. temu zgłoś do moderacji 32 22 Odpowiedz

Proszę Pani, piszę to jako osoba bardzo młoda, moglabym być Pani wnuczką. Mnie to zniesmacza, takie wywody. Po co to, na co komu takie rewelacje o życiu erotycznym 80latek? Nie bez powodu na stronach po**** nie ma filmików w pani przedziale wiekowym. Niemiło to oglądać czy czytac o tym.