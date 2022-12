80-letni Harrison Ford obcałowuje młodszą o 22 lata Calistę Flockhart na after party. Słodko? (ZDJĘCIA)

Mimo upływu lat Calista i Harrison wciąż mogą pochwalić się wzięciem w branży. Aktorka jest obecnie pochłonięta pracą nad serialem w reżyserii Ryana Murphy'ego "Feud: Capote's Women", za to gwiazdor dopiero co skończył zdjęcia do kolejnej odsłony przygód Indiany Jonesa. Zapracowana para znalazła jednak czas, żeby uświetnić swoją obecnością odbywające się w Los Angeles after party po projekcji nowej produkcji z udziałem aktora, "1923". 80-latek zdecydował się na niebieską koszul, granatową marynarkę i czarny garnitur, zaś jego ukochana zadała szyku w białym garniturze. Pozując do zdjęć fotografom, Ford obdarował żonę siarczystym buziakiem w czoło.