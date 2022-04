81-letni Al Pacino już nie kryje uczuć do 28-LATKI: "Nie martwią się, że jest STARSZY OD JEJ OJCA"

ZZZ 9 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Mnie zawsze ciekawiła jedna rzecz. Normalna, powiedzmy, 25-letnia kobieta, na myśl o zbliżeniu z, na przykład, 65-letnim mężczyzną, czuje abominację - tak silną, że nie zrobiłaby tego za żadne pieniądze. Mija 30 lat i to jest nadal ta sama kobieta, wprawdzie z większym bagażem doświadczeń, ale przecież gust jej się nie zmienił. Załóżmy, że nie miała szczęścia w miłości i nadal jest panną. Idzie do jakiegoś programu telewizyjnego i tam flirtuje z 65-latkami. Ekscytuje się nimi, interesuje w kontekście se**ualnym, choć 3 dekady wcześniej, byliby dla niej kompletnie nieatrakcyjni, wręcz odpychający. Rozumiem, że można kogoś kochać i szanować, być z kimś przez całe życie i starzeć się wraz z nim w miłości. Tu jednak brakuje tej scalającej, wspólnej przeszłości. Większość relacji zaczyna się od zauroczenia i fizycznej fascynacji, a to ma miejsce, gdy ludzie są młodzi. Potem przeradza się w coś dojrzalszego. Nie wdając się w przydługie dywagacje: jak to jest, że starszy mężczyzna, który obrzydzałby 25-latkę, w tej samej 55-latce budzi pożądanie? Czy zachodzi jakaś zmiana w postrzeganiu rzeczywistości?