Była dziewczyna Ala Pacino szczerze o rozstaniu: "Trudno jest być w związku ze STARCEM"

We wtorek media obiegła wiadomość, że związek aktora i wokalistki nie przetrwał jednak próby czasu . Meital postanowiła skomentować powody rozstania z Pacino w dość niewybredny sposób, oznajmiając, że problem stanowiła zbyt duża różnica wieku między nią a byłym już "chłopakiem".

Trudno jest być w związku ze starcem, nawet jeśli to Al Pacino. Różnica wieku była męcząca. Próbowałam sobie z tym poradzić, ale szczerze mówiąc, on jest naprawdę starym prykiem. Nawet miłość nie pomogła mi wytrwać w tym związku - powiedziała ciepło aktorka w rozmowie z Times of Israel.