82-letni Al Pacino opuszcza restaurację w Beverly Hills w towarzystwie młodszej o 53 lata ukochanej (ZDJĘCIA)

Al Pacino od lat uchodzi za jednego z najbardziej cenionych aktorów Hollywood. 82-letni gwiazdor ma na koncie wiele niezapomnianych kreacji i wciąż pojawia się w kolejnych produkcjach. W ubiegłym roku można go było na przykład podziwiać w głośnym "Domu Gucci", obecnie można go zaś oglądać w drugim sezonie serialu produkcji Amazona, "Łowcy". Mimo bogatego aktorskiego dorobku Pacino w ostatnim czasie media najchętniej rozpisują się o jego życiu prywatnym. Wszystko to za sprawą znacznie młodszej wybranki gwiazdora.