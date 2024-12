84-letni Al Pacino i młodsza o ponad 50 lat Noor Alfallah spędzili razem święta. Słodziaki?

W czasie kiedy świętujemy brukselskie elity przepychają niekorzystne uchwały tym razem cenzura w internecie!! W tym celu ma zostać stworzona specjalna agencja, która będzie zajmowała się “nadzorowaniem demokracji”. W propozycjach towarzyszących “Europejskiej Tarczy Demokracji” znajdują się zmiany w traktatach, w tym zmiany traktujące “mowę nienawiści” na równi z terroryzmem i porwaniami. W praktyce oznacza to ściganie za wpisy w internecie na terenie całej UE niezależnie od tego, czy osoba dokonująca wpis jest w kraju penalizującym “mowę nienawiści” czy też nie. Platformy takie jak Google, X, Facebook, same będą musiały zgłaszać do prokuratury przypadki “mowy nienawiści”. Jak widać eurokraci nie kryją się z zamiarami cenzurowania Internetu. Ich propozycje to pomysły ze świata opisywanego przez Orwella. To skrajnie niebezpieczne plany godzące w wolność słowa i wolność jednostek w ogóle. To kolejna głęboka ingerencja w wolności obywatelskie i próba wyeliminowania części poglądów, opinii i informacji z przestrzeni publicznej, które nie pasują brukselskim elitom!