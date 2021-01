84-letni Jan "Ptaszyn" Wróblewski został USUNIĘTY z listy szczepień!

Nick 13 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Rafał Byś który w okrutny sposób znęcał się nad psem i później go okrutnie zabił został w końcu skazany na 4 lata i 3 miesiące pozbawienia wolności! Do tego ma zakaz posiadania zwierząt przez 15 lat i musi zapłacić wysoką karę pieniężną dla organizacji broniących praw zwierząt! Zapewne dużo osób kojarzy ten straszny filmik gdy kierowca firmy Bodzio czyli Rafał Byś specjalnie potrącił psa a później okrutnie kilka razy po nim przyjeżdżał i nie zważając na przerazliwy płacz psa ciągle po nim jeździł i jeszcze wszystko nagrał i się cieszył przy tym. Rafał Byś nie ma dobrej opini w swojej miejscowości Syców do tego razem z ojcem byli kłusownikami