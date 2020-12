Cezary Pazura zachęca do szczepienia na koronawirusa: "Warto dla siebie i innych"

gosc 17 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

To nie ma nic wspólnego z ruchem antyszczepionkowym w 90% przypadkow. WHO już mówi na oficjalnych konferencjach prasowych, że ten wirus z nami zostanie i dołączy do puli zarazków wywołujących sezonowe infekcje. Jedyne co daje ta szczepionka to ogranicza prawdopodobieństwo ciężkiego przejścia choroby, natomiast NIE eliminuje możliwości zarażenia się, zachorowania i zarażania innych (w tym bezobjawowego). Z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa dla innych szczepienie nic nie daje. Może jedynie odciążać szpitale i tutaj dochodzimy do sedna sprawy: osoby z grup ryzyka (seniorzy, obciążeni, cukrzycy, nadciśnieniowcy) powinny się szczepić, ale w przypadku 20-30 latków, którzy i bez szczepionki mają poniżej 1% szans na ciężkie przejście choroby ta szczepionka nie ma najmniejszego znaczenia, a robi się z tych ludzi, którzy ją olewają jakichś potworów zjadających babcie