Tomasz Kammel ogłasza, że ZASZCZEPI SIĘ na Covid-19: "Nie wierzę w globalny spisek"

Zawiedziona 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

To jest jakaś masakra kiedyś pewnie się śmiał z tego że Bill Gates chce wszystkich wyszczepic, właśnie na naszych oczach wypełnia się negowana i wyśmiewana teoria spiskowa, a ci dalej nie widzą. To mnie przeraża, a chyba jeszcze bardziej mnie przeraża jak ktoś pisze to zagłada , 3 wojna światowa itp ale jak będą kazać się zaszczepić to się zaszczepie WTF? To jest szczyt wszystkiego. Właśnie o to im chodziło przycisnąc do ściany żeby ludzie mieli dosyć. Myślałam że Polacy mają charakter..