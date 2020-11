Edyta Górniak GROZI: "Jak szczepienia będą obowiązkowe, to WYJADĘ Z POLSKI"

ech Edzia 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Tylko nie wiem czy Edyta wie, że bez tej "chemii" wielu z nas mogłoby juz nie być lub moglo zyc w sposób o wiele mniej komfortowy. Czy to nie za czasów Edyty było polio? Szczepionka wielu uratowała życie i zdrowie. Polio zostało wygaszone bo szczepili się wszyscy. Z grypą jest inaczej bo się mutuje i co roku jesteśmy szczepieni na inny szczep( WHO wybiera na który, troszkę loteria)jesli zachorujemy na szczep na który byliśmy szczepieni to przejdziemy chorobę łagodniej. Mam nadzieję, że korono nie będzie się mutował i jeden rodzaj szczepionki wystarczy i w przeciwieństwie to grypy wygasimy chorobę:(