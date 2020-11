Edyta Górniak - ostatni live

Ba123 przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ja nie dam rady się z tym zapoznawać. Ja mam koleżankę w pracy, która chyba się z Panią Górniak koleguje. Te same poglądy. Jest ciężko czasami tego słuchać. Jak chce się swoją opinię wyrazić to koleżanka jakby mogła to by pogryzła. Obraza się. I twierdzi, że tak ją życie potraktowało okrutnie, ze musi los z takimi ignorantami musi pracować.