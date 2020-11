Edyta Górniak dotrzymuje obietnicy i... rezygnuje z internetu! "Szatan MA UCZTĘ. Zostaną same CYBORGI"

Edyta Górniak prawi o pandemii: "To jest bardzo gruby scenariusz.

Mój kanał jest zamknięty i pozostanie zamknięty. Już nikt więcej nie dołączy. To jest ta określona grupa, która się określiła. Więcej osób nie dochodzi. Ja tego Instagrama nie kasuję. Nadal będziecie mieli do niego dostęp, będziecie mogli korzystać z różnych rzeczy. Możecie wracać do czegoś, rozpoznawać od nowa. (...) Będę za wami tęsknić bardzo, ale ja się z wami nie rozstaję, bo ja mam was w sercu. Wszystko robię od rana do wieczora dla was. Teraz potrzebuję czasu dla siebie. Instagram będzie w rękach mojej asystentki - zadeklarowała. Przyszły zapytania o spotkania świąteczne, a nawet sylwestrowe. Nie wyobrażam sobie, jakby to miało wyglądać, ale nadal rozważam różne zaproszenia. Nadal będę aktywna zawodowo. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to do końca roku jeszcze kilka razy będę mogła się do was uśmiechnąć z ekranów telewizji.