TYLKO NA PUDELKU: Edyta Górniak kupiła dom w górach! "Będzie mogła oglądać WYPAS OWIEC"

Goralka⛰️ 11 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

To nie jest prawdą co quasi "Góralka" tu pisze. Opady śniegu nie mają wpływu na internet odczuwalnego, że raz jest raz go nie ma. Rzecz druga. U nas zasypywanie śniegiem domu nie zdarzyło się odkąd żyje, żeby nie można było wyjść, naogladalisxie się żartu w youtubie i w to wierzycie 🙂 zresztą nie tylko latem jest lepiej w góra ale zima też, bo w mieście zamiast śniegu jest kupa błocka na ubraniu ponuro i depresyjnie. W górach przynajmniej jest biało i "sucho" a nie to błoto. Że smogiem to też nieprawda, mieszkałam kilka lat w mieście na osiedlu blokowym+domy jednorodzinne i tam było o wiele więcej smogu, bo budynki zatrzymują a w gorach nie stoi domek przy domku i wiatr rozwiewa dym z palenia. Straszna propagandę i to nieprawdziwa ktoś tu robi