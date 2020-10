Edyta Górniak KOŃCZY Z INSTAGRAMEM! "Cyfrowy świat jest coraz mniej zgodny z moim duchem"

Edyta Górniak prawi o pandemii: "To jest bardzo gruby scenariusz.

Po raz pierwszy powiem to publicznie - zdecydowałam wyłączyć telefony. Nie będę miała Instagrama, przekażę go w ręce moich współpracowników, pewnie moja najbliższa asystentka będzie się tym zajmować - oznajmiła, dodając, że ma dość technologii:

Jestem zmęczona wpatrywaniem się w ekrany, przewijaniem, klikaniem, za dużo tam jest informacji, to wprowadza bałagan do naszej głowy, do naszego serca. (...) Postanowiłam odizolować się od technologii - jest mi to bardzo potrzebne w tej chwili. Mnie się ten cyfrowy świat przestał podobać, jest coraz mniej zgodny z moim duchem - ubolewa piosenkarka, która "w cyfrowym świecie" szerzyła ostatnio głównie brednie podważające istnienie pandemii.