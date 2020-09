Uduchowiona Edyta Górniak pokazuje "anioła" na niebie i odpływa: "Liczy się każda kropla naszej PRZEBUDZONEJ ŚWIADOMOŚCI"

Edyta Górniak prawi o pandemii: "To jest bardzo gruby scenariusz.

Ostatnio uduchowiona Edi zamieściła na swoim intagramowym koncie zdjęcie chmurki, która przypominała anioła. Oczywiście zdaniem artystki był to znak. Co prawda, nie wiadomo do końca, co miałby właściwie oznaczać, ale nie przeszkodziło to Górniak w stworzeniu patetycznej narracji w opisie fotki z chmurką.