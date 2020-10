Koronasceptyczna Edyta Górniak KWESTIONUJE pandemię i grzmi: "Zadeklaruj się, KOMU SIĘ KŁANIASZ"

Edyta Górniak już od dawna gości w mediach za sprawą swoich przemyśleń egzystencjalnych. W przerwach od koronasceptycznych wywodów i tropienia "spisku pandemii" diwa chętnie opowiada o swojej wierze i duchowości, co bywa jednak różnie przyjmowane. Niedawno Edi pochwaliła się na przykład zdjęciem "chmury przypominającej anioła" , do czego szybko dorobiła wzniosłą narrację.

Edyta Górniak prawi o pandemii: "To jest bardzo gruby scenariusz.

To jednak nie wszystko, bo Górniak udostępniła też wpis na pierwszy rzut oka dotyczący tematu wiary. Tu także nawiązała do pandemii, a dokładnie, jak sama to określiła, do "agresywnej troski o ludzi". Na koniec "natchniona" Edyta wprost nakazała się też wszystkim zadeklarować, "komu się pokłaniają"...