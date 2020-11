Marcin Najman broni Edyty Górniak: "Mogłaby uczyć polonistyki pomimo, iż jej nie kończyła!"

W ostatnim czasie Edzia coraz śmielej odpływa w krainę teorii spiskowych. Jej zdaniem Bill Gates chce szczepić ludzi, by przeprowadzić selekcję ludzkości, a w polskich szpitalach leżą statyści.

Wywody Edyty budzą politowanie ekspertów , jednak są tacy, którzy traktują je poważnie. Do grona popleczników piosenkarki dołączył właśnie Marcin "El Testosteron" Najman , zawodnik MMA i niedoszły celebryta, który występował m.in. w Big Brotherze i Tańcu z Gwiazdami.

Nie pozostanę głuchy na to, co dzieje się w przestrzeni medialnej w związku z próbą masowego, bezpardonowego ataku na jedną z najwybitniejszych artystek Polski wszech czasów, Edytę Górniak. (...) dążące do sensacji i covidowej retoryki media, wyjęły sobie trzy słowa z trzygodzinnej rozmowy Edyty z fanami. Większość nawet nie pokusiła się o szerszą analizę tych słów, tylko powtarza te swoje brednie jak stado osłów - stwierdza bokser.