TYLKO NA PUDELKU: Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan o szczepieniach: "Podjęliśmy już decyzję"

W październiku Radosław Majdan zaraził się koronawirusem i ze względu na fatalne samopoczucie trafił do szpitala. Sportowiec zdradził później w jednym z wywiadów, że czuł się tak słaby, że nie był w stanie wejść pod prysznic, a jego głowę wręcz rozrywał ból. "Takiego zmęczenia nie czułem nigdy w życiu" - stwierdził.

W tym czasie zmartwiona stanem zdrowia ukochanego Rozenek przebywała wraz z dziećmi na kwarantannie. Celebrytka w jednym z instagramowych wpisów wyznała, że był to dla niej wyjątkowo trudny okres. Gosia i Radek zamierzają zrobić wszystko, by uniknąć takich sytuacji w przyszłości i podjęli decyzję, że zaszczepią się wtedy, kiedy tylko będzie to możliwe.