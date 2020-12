Roztrzęsiony brat Jessiki Mercedes sieje antyszczepionkowe teorie spiskowe i rapuje: "WSZCZEPIĄ CHIPA CI I WCISKAJĄ CIĄGLE KIT"

Wszczepią chipa ci, a to wszystko bo grozi nam covid i wciskają ciągle kit, a ja mam spokój jak mnich. Jem sobie LSD, krwawy kielich. Pójdę do lasu, sam wyleczę się, będzie git - wył Justin na Instagramie, nagrywając swoją twarz w ciemnym pokoju.

Kocham Dzikiego Trenera. Jedyny facet z testosteronem w tym kraju, co nie boi się swej prawdy powiedzieć. Reszta chłopów to już ma przepiórki, a nie jaja. Bo to mężczyzna powinien walczyć o lepszy świat. Ale lepiej żreć dużo, uprawiać seks i nie ćwiczyć, by jaja były puste. A życie tak samo puste jak te jaja - stwierdził Justin.