Posiniaczona Julia Wieniawa IMPREZUJE z bratem Jessiki Mercedes. Fani: "JUŻ RĘKA NIE BOLI?" (ZDJĘCIA)

Nie milkną echa skandalu z udziałem najpopularniejszej polskiej szafiarki. Od tygodnia o Jessice Mercedes jest głośno w związku z tzw. aferą metkową. Wszystko to za sprawą jej "luksusowej" marki odzieżowej. Okazało się bowiem, że przedsiębiorcza Jemerced na produkowane w Maroko ubrania Fruit of The Loom naszywa własne metki i sprzedaje po kilkukrotnie wyższych cenach.