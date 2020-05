Jessica Mercedes OSZUKAŁA fanów?! Koszulki jej firmy są szyte w Chinach za kilka złotych!

Gdy wydawało się, że przedsiębiorcza influencerka stoi na czele świetnie rokującej marki modowej, klienci zaczęli okazywać zaniepokojenie jakością ubrań Veclaim. Jedna z instagramerek dokonała zaskakującego odkrycia. Pokazała, że koszulka, którą zamówiła, ma dwie metki. Jedną Veclaim, a drugą popularnej, taniej marki Fruit of the loom , która sprzedaje koszulki za kilka lub kilkanaście złotych! Wygląda więc na to, że szwaczki zapomniały pozbyć się starej metki i doszyć nową, by Jess mogła sprzedać "swój" produkt za 200 złotych.

Super nam idzie ten biznes, a żeby zrobić coś tańszego, musiałabym jednak szyć w Chinach, z najtańszych materiałów i być na poziomie sieciówkowym. Nie chciałabym sygnować swoim nazwiskiem czegoś, co się rozpadnie po jednym praniu, coś co jest niezdrowe i nieprzyjemne dla skóry. Dlatego stawiamy na naturalne tkaniny, szyjemy w Polsce, a to wszystko kosztuje - zapewniała w wywiadzie dla Kozaczka. Ale wprowadzam teraz tańsze produkty do oferty, to będą T-shirty. One są w stu procentach szyte w Polsce, z organicznej bawełny, będą z formą personalizacji, związanej z astrologią, spójne z moją marką. Mam nadzieję, że to będzie produkt już dla każdego i na co dzień.